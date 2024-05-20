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Зеленский заявил, что Киев никогда не атаковал Россию западным оружием

Зеленский: Киев никогда не использовал западное вооружение при атаках на Россию

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Alina Smutko/Reuters

Киев никогда не использовал западное оружие при атаках на территорию России. Об этом в интервью Reuters заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Мы никогда не использовали западные вооружения для нападения на Россию, не били по их территории», — сказал он.

Глава государства также уточнил, что Киеву не давали на это «зеленый свет».

20 мая министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин выступил против расширения географии применения Вооруженными силами Украины (ВСУ) вооружений США, поставленных Киеву.

До этого подразделения ВСУ нанесли ракетный удар по городу Свердловску в Луганской народной республике (ЛНР).

19 мая ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку в Донецкой народной республике (ДНР). В этот же день украинские войска обстреляли поселок городского типа Александровка в ДНР, в результате чего была ранена женщина.

Ранее американское издание рассказало о злоупотреблениях в ВСУ алкоголем и наркотиками.

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