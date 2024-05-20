Киев никогда не использовал западное оружие при атаках на территорию России. Об этом в интервью Reuters заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Мы никогда не использовали западные вооружения для нападения на Россию, не били по их территории», — сказал он.

Глава государства также уточнил, что Киеву не давали на это «зеленый свет».

20 мая министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин выступил против расширения географии применения Вооруженными силами Украины (ВСУ) вооружений США, поставленных Киеву.

До этого подразделения ВСУ нанесли ракетный удар по городу Свердловску в Луганской народной республике (ЛНР).

19 мая ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку в Донецкой народной республике (ДНР). В этот же день украинские войска обстреляли поселок городского типа Александровка в ДНР, в результате чего была ранена женщина.

Ранее американское издание рассказало о злоупотреблениях в ВСУ алкоголем и наркотиками.