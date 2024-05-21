Россияне снизили досрочное погашение ипотеки до минимума

В начале 2024 года россияне досрочно погасили свои ипотечные кредиты на сумму 397,4 миллиарда рублей из личных средств. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Центрального банка России (ЦБ РФ).

По сравнению с тем же периодом годом ранее объем досрочных погашений снизился на 10%. Наименьший уровень погашений был замечен только в третьем квартале 2022 года (342 миллиарда рублей), когда были введены санкции.

За весь 2023 год россияне досрочно погасили ипотечные задолженности более чем на 2 триллиона рублей. Объем таких погашений за год увеличился на почти треть (32%).

С января по сентябрь сумма досрочных погашений кредитов росла от квартала к кварталу, но к концу года наблюдалось снижение: в октябре—декабре объем погашений упал на 7% по сравнению с третьим кварталом, что нехарактерно для завершения года.

Однако в прошлом году именно в этот период происходило повышение ключевой ставки (до текущих 16%). Таким образом, уменьшение объема досрочных погашений ипотеки продолжается уже второй квартал подряд.

«Если сравнивать среднюю сумму досрочного погашения с общим объемом ипотечного портфеля за данный период, можно заметить еще более значительное снижение. Если в первом квартале 2023 года было погашено 3,1% портфеля, то в начале текущего года этот показатель составил всего лишь 2,2%», — рассказал изданию директор группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин.

До этого программу дальневосточной и арктической ипотеки распространили на участников СВО. Программой смогут воспользоваться граждане России, принимающие участие или ранее участвовавшие в специальной военной операции на Украине, а также члены семей тех, кто не вернулся с СВО.

Ранее в правительстве рассказали о спросе на ипотеку в новых регионах.