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Стало известно, что уничтожит мотивацию «Краснодара» в борьбе за титул

Деменко заявил, что «Краснодар» может потерять мотивацию в решающем туре РПЛ

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Dinamik/Wikimedia

Бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко заявил, что с нетерпением ждет финальный, 30-й тур в Российской премьер-лиге (РПЛ), поскольку давно не видел подобной интриги. Слова Деменко приводит Legalbet.

По итогам 29 туров на чемпионство претендуют три команды — московское «Динамо» (56 очков), петербургский «Зенит» (54) и «Краснодар» (53). В последнем туре «Динамо» и «Краснодар» сыграют между собой, а «Зенит» — с «Ростовом».

Деменко отметил, что футболисты «Краснодара» могут потерять мотивацию, если «Зенит» начнет обыгрывать «Ростов» в параллельном матче.

«Мотивация может пропасть в одном случае: если в раздевалке будут спрашивать, как играет «Зенит». Могут уже не о футболе думать, а как там соперник, — сказал Деменко. — Если петербуржцы будут 3:0 к перерыву вести у «Ростова», то такие новости негативно повлияют на игроков».

Все матчи заключительного тура РПЛ начнутся 25 мая в 16.30 по московскому времени.

«Тур, конечно, запредельный. Хочется, чтобы его сыграли уже завтра. Давно такой интриги в РПЛ не припомню», — отметил Деменко.

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