Стало известно, от чего будут зависеть перспективы Цыплакова в НХЛ

Бывший нападающий «Спартака» Кирилл Князев оценил перспективы экс-форварда красно-белых Максима Цыплакова в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). В комментарии Legalbet он выразил мнение, что игрок, перешедший в «Нью-Йорк Айлендерс», заслужил шанс за океаном.

««Цыплаков шел к званию «элитный форвард КХЛ». Как раз прошедший сезон получился у него ключевым. Он потихоньку шел к этому сезон за сезоном, был на пути к этому. Мы видим очковый прирост и, соответственно, голевой.

В НХЛ многое будет зависеть от него самого, от тренера, партнеров, его роли в «Айлендерс». Языковой барьер и период адаптации тоже надо учитывать», — считает Князев.

Эксперт подчеркнул, что многое также решат действия «островитян» на трансферном рынке. Князев заметил, что сейчас говорить об этом рано, поскольку сезон в НХЛ еще не закончились. Кроме того, он допустил, что Цыплаков держал в голове вариант с НХЛ еще по ходу сезона.

В минувшем сезоне КХЛ Цыплаков забросил 31 шайбу и сделал 16 результативных передач в 65 играх регулярного чемпионата. В плей-офф на его счету было 4 (2+2) очка. Он подписал контракт новичка с «Айлендерс» на один год.

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