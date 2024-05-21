Небензя призвал международное сообщество надавить на Израиль и США

Международное сообщество в контексте конфликта в секторе Газа должно продолжать оказывать давление не только на Израиль, но и на его главного союзника — США. Об этом заявил постоянный представитель России при Организации объединенных наций (ООН) Василий Небензя, передает ТАСС.

На заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в Рафахе дипломат заявил, что международному сообществу в текущих условиях необходимо продолжать оказывать давление как на Западный Иерусалим, так и на его главного союзника — Вашингтон.

19 мая министр иностранных дел Иордании Аймани Сафади заявил, что королевство требует проведения международного расследования «многих военных преступлений», совершенных во время военной кампании Израиля в секторе Газа.

До этого федеральный канцлер Германии Олаф Шольц предостерег от полномасштабной наземной операции в городе Рафах в секторе Газа и призвал оказать дополнительную помощь палестинскому населению.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных боевиков радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников.

В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

Ранее США предложили Израилю ценную помощь в обмен на отказ от вторжения в Рафах.