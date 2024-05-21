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Стало известно об опасениях в США о риске третьей мировой войны из-за Раиси

Politico: США опасаются, что Иран обвинит Вашингтон в крушении вертолета Раиси

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West Asia News Agency/Reuters

Администрация США опасается, что власти Ирана могут обвинить Штаты или Израиль в причастности к крушению вертолета, на борту которого находился глава исламской республики Эбрахим Раиси. Об этом со ссылкой на источники сообщает издание Politico.

Отмечается, что США внимательно следят за реакцией Тегерана, опасаясь, что гипотетические обвинения могут привести к эскалации напряженности в отношениях с Израилем.

Также источник издания рассказал, что власти США с тревогой следили за поисково-спасательной операцией, «часами размышляя о том, как крушение может изменить ситуацию на Ближнем Востоке». Отмечается, что на какое-то время вопрос о том, «неужели так начинается третья мировая война», перестал быть безумным.

19 мая вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси потерпел крушение в горах недалеко от Азербайджана.

Обязанности президента на 50 дней перешли к первому заместителю — Мухаммеду Мохберу. В стране пройдут внеочередные выборы главы государства.

На борту также находились глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиан и ряд других иранских чиновников. Замминистра иностранных дел Али Багери Кани назначили исполняющим обязанности главы ведомства исламской республики.

Ранее в Госдепе заявили, что Иран просил помощи США из-за авиакатастрофы.

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Крушение вертолета Раиси
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