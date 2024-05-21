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На Тайване назвали сумму финансовой поддержки Украины

Тайвань с начала СВО направил на поддержку Украины свыше $110 млн

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Wiktor Dabkowski/Global Look Press

Тайвань за два года конфликта на Украине направил на поддержку Киева свыше $110 млн. Об этом «Известиям» заявили во внешнеполитическом ведомстве островной администрации.

Отмечается, что большую часть составляет гуманитарная помощь, объем которой достиг 950 тонн. В местном министерстве обороны подтвердили, что не оказывали военную поддержку Украине. При этом в Минобороны отметили, что могут передавать списанную военную технику союзникам.

Доцент кафедры политологии Университета Вэньчжоу-Кин в Китае Чунцзюэн Нэнси Вэй рассказала, что под гуманитарной помощью подразумевается продукты питания, одежда, машины скорой помощи. Тайвань отправляет их как напрямую, так и в кооперации с третьими странами, например, Литвой и Чехией.

19 мая министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву связал будущее острова с итогами конфликта на Украине, поскольку в случае победы Москвы над Киевом Китай якобы начнет собственное вторжение.

14 мая Военно-морские силы США и Тайваня провели в апреле тайные совместные учения на фоне якобы растущих угроз от Китая.

До этого глава МИД КНР Ван И назвал ситуацию в Тайваньском проливе спокойной, но указал на дестабилизирующее влияние извне в регионе.

Ранее США предсказали провал при попытке внести раскол в отношения РФ и КНР.

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