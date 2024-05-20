В Свердловской области на перегоне пять вагонов сошли с рельсов

В Свердловской области произошла авария с участием пяти вагонов. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура в официальном Telegram-канале.

Инцидент произошел на перегоне «Ивдель 2 – Полуночное». С рельсов сошли пять порожних вагонов.

«Пострадавших в результате происшествия нет, проводятся ремонтные работы», – сообщается в публикации.

На месте работал восстановительный поезд. Чтобы координировать действия правоохранителей, на перегон приехал серовский транспортный прокурор.

На данный момент ведомство проводит надзорные мероприятия. После завершения всех необходимых процедур специалисты ведомства дадут оценку ситуации.

До этого в Красноярском крае, между станциями Красноярск-Восточный и Сорокино, с железных путей сошли пять вагонов грузового поезда. О деталях произошедшего не сообщается. Обстоятельства предстоит выяснить представителям прокуратуры. Ведомство также проверит, исполнялись ли требования безопасности на дороге.

Ранее в Приморском крае подросток решил сократить путь и получил удар током на крыше поезда.