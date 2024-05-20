В еще двух областях Украины объявили воздушную тревогу

Режим предупреждения об угрозе с воздуха объявлен в двух регионах Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные официального ресурса для оповещения населения.

Сирены звучат в Харьковской и Николаевской областях. В последней тревога действует уже более двух часов.

До этого воздушная тревога объявлялась в Днепропетровской, Сумской и Полтавской областях, она продлилась 25 минут.

19 мая сообщалось, что российские военные полностью уничтожили инфраструктуру газокомпрессорной станции «Бильче-Волица» во Львовской области на западе Украины.

16 мая Вооруженные силы РФ уничтожили украинский склад хранения безэкипажных катеров.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее административное здание взрывами повредили в Одесской области.