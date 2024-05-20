Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Совбез ООН отклонил предложенный Россией проект резолюции о неразмещении оружия в космосе

Совбез ООН отклонил резолюцию РФ о предотвращении гонки вооружений в космосе

close
100%
Mike Segar/Reuters

Совет Безопасности ООН отклонил предложенный Россией проект резолюции о предотвращении гонки вооружений в космосе. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что из пятнадцати членов Совбеза документ поддержали семь государств, включая Россию и Китай. Семь стран выступили против, а Швейцария предпочла воздержаться.

Для принятия этого недостаточно: для положительного решения необходимы голоса девятерых членов Совбеза при условии, что никто из постоянных членов не воспользовался правом вето.

Документ призывал все страны к принятию срочных мер по предотвращению размещения оружия в космосе, причем навсегда. В резолюции оговаривались шаги по недопущению применения силы в космосе, из космоса в направлении Земли и с Земли в отношении объектов в космическом пространстве.

Всего этого предлагалось добиваться через скорейшую разработку необходимых многосторонних соглашений, имеющих обязательную юридическую силу с возможностью надежной проверки.

Ранее газета The New York Times написала, что США хотят развернуть средства для защиты и нападения в космосе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами