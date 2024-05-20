Совбез ООН отклонил предложенный Россией проект резолюции о неразмещении оружия в космосе

Совет Безопасности ООН отклонил предложенный Россией проект резолюции о предотвращении гонки вооружений в космосе. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что из пятнадцати членов Совбеза документ поддержали семь государств, включая Россию и Китай. Семь стран выступили против, а Швейцария предпочла воздержаться.

Для принятия этого недостаточно: для положительного решения необходимы голоса девятерых членов Совбеза при условии, что никто из постоянных членов не воспользовался правом вето.

Документ призывал все страны к принятию срочных мер по предотвращению размещения оружия в космосе, причем навсегда. В резолюции оговаривались шаги по недопущению применения силы в космосе, из космоса в направлении Земли и с Земли в отношении объектов в космическом пространстве.

Всего этого предлагалось добиваться через скорейшую разработку необходимых многосторонних соглашений, имеющих обязательную юридическую силу с возможностью надежной проверки.

Ранее газета The New York Times написала, что США хотят развернуть средства для защиты и нападения в космосе.