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Боррель принял к сведению запрос на арест лидеров Израиля и ХАМАС

Боррель принял к сведению запрос прокурора МУС на арест лидеров Израиля и ХАМАС

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Mohamed Azakir/Reuters

Глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель заявил, что принял к сведению ходатайство прокурора Международного уголовного суда (МУС) о выдаче ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, министра обороны этой страны Йоава Галанта, а также трех лидеров ХАМАС. Об этом он написал в соцсети X.

«Принимаю к сведению решение прокурора Международного уголовного суда ходатайствовать о выдаче ордеров на арест в палате предварительного производства МУС против Мухаммеда ад-Дейфа, Яхьи Синвара, Исмаила Хании, Биньямина Нетаньяху и Йоава Галанта. Все государства, ратифицировавшие устав МУС, обязаны выполнять решения суда», — написал дипломат.

20 мая прокурор МУС сообщил, что добивается выдачи ордеров на арест Нетаньяху, лидера ХАМАС в Газе и других политических деятелей с обеих сторон конфликта. В Израиле уже назвали это заявление «кровавым наветом» и создали кризисный штаб, а палестинское движение раскритиковало МУС за «приравнивание жертвы к палачу».

Президент США Джо Байден выразил возмущение требованием прокурора Международного уголовного суда о выдаче ордеров на арест премьер-министра и министра обороны Израиля.

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац сообщил о создании во внешнеполитическом ведомстве страны кризисного штаба, работа которого будет направлена на противодействие возможной выдаче МУС ордеров на арест Биньямина Нетаньяху.

Ранее Нетаньяху попросил США не допустить выдачу МУС ордера на его арест.

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