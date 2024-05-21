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Головину предложили перейти в «Манчестер Сити» на замену Де Брейне

Колыванов заявил, что Головин может стать заменой Де Брейне в «Манчестер Сити»

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Panoramic/Global Look Press

Бывший нападающий итальянской «Болоньи» и сборной России Игорь Колыванов заявил, что российский полузащитник «Монако» Александр Головин мог бы стать заменой Кевина Де Брейне в «Манчестер Сити». Слова Колыванова приводит Legalbet.

«Если Головин попадет в «Манчестер Сити», то там играют в его футбол. Кто знает, может, он и потянул бы этот уровень. Там на его позиции уже 32-летний Де Брейне. Вот — как раз на смену Де Брейне», — сказал Колыванов.

Головину на данный момент 27 лет, однако 30 мая исполнится 28. Он выступает за «Монако» с 2018 года. В сезоне-2023/24 россиянин сыграл в 27 матчах в составе монегасков и записал на свой счет шесть голов и шесть результативных передач.

Колыванов заявил, что Головин уже перерос уровень чемпионата Франции, и призвал футболиста перейти в более сильную лигу.

«Он мог бы потянуть разные команды в Испании, Италии, Англии», — сказал бывший игрок сборной России.

Контракт Головина с «Монако» истекает 30 июня 2026 года.

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