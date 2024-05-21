Стало известно, когда Евросоюз утвердит решение по доходам от активов России

Совет Европейского союза (ЕС) по общим вопросам на заседании 21 мая обсудит подготовку к предстоящему в июне саммиту альянса, а также утвердит решение по использованию чрезвычайных доходов от замороженных суверенных активов России на военную поддержку Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Министерская встреча начнется в 09:45 по местному времени (10:45 мск) с обсуждения соблюдения странами блока принципа верховенства права. Затем министры планируют обсудить повестку предстоящего 27-28 июня саммита ЕС.

Согласованное ранее постпредами стран Евросоюза решение по российским активам будет утверждено во вторник министрами стран ЕС по европейским делам.

20 мая министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что поиск путей использования замороженных российских активов станет основной темой предстоящих встреч министров финансов из стран — членов «Большой семерки» (G7).

В начале мая Саудовская Аравия и Индонезия призвали ЕС отказаться от изъятия заблокированных активов России.

До этого власти РФ разработали два варианта ответа на возможную конфискацию российских замороженных активов.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе активов России.