Зеленский признался, что его беспокоят заявлениях республиканцев по помощи Киеву

Некоторые заявления со стороны представителей Республиканской партии США относительно помощи Киеву вызывают беспокойство президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он заявил в интервью Reuters.

«Я не верю в то, что республиканцы против поддержки Украины, но некоторые сообщения, которые идут с их стороны, вызывают беспокойство», — сказал украинский лидер.

В своей публикации Reuters указывает, что Зеленский в беседе временами был резок и даже повышал голос. Агентство отмечает его явную раздосадованность задержками и колебаниями со стороны партнеров на Западе в вопросах поставок оружия.

В беседе с журналистами Зеленский «предложил способы, которыми союзники могли бы помочь более прямо». В их числе оказалось пожелание о прямом участии стран НАТО в сбивании российских ракет над территорией Украины «при определенных обстоятельствах».

19 мая сенатор от Республиканской партии Джеймс Вэнс заявил, что Соединенным Штатам на самом деле безразлично, что произойдет с Украиной, в противном случае Вашингтон не отговорил бы Киев от мирного соглашения с Москвой.

Ранее украинцы потребовали отправить Зеленского на фронт.