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Зеленский признался, что его беспокоят заявлениях республиканцев по помощи Киеву

Зеленский заявил, что некоторые заявления республиканцев вызывают беспокойство

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Некоторые заявления со стороны представителей Республиканской партии США относительно помощи Киеву вызывают беспокойство президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он заявил в интервью Reuters.

«Я не верю в то, что республиканцы против поддержки Украины, но некоторые сообщения, которые идут с их стороны, вызывают беспокойство», — сказал украинский лидер.

В своей публикации Reuters указывает, что Зеленский в беседе временами был резок и даже повышал голос. Агентство отмечает его явную раздосадованность задержками и колебаниями со стороны партнеров на Западе в вопросах поставок оружия.

В беседе с журналистами Зеленский «предложил способы, которыми союзники могли бы помочь более прямо». В их числе оказалось пожелание о прямом участии стран НАТО в сбивании российских ракет над территорией Украины «при определенных обстоятельствах».

19 мая сенатор от Республиканской партии Джеймс Вэнс заявил, что Соединенным Штатам на самом деле безразлично, что произойдет с Украиной, в противном случае Вашингтон не отговорил бы Киев от мирного соглашения с Москвой.

Ранее украинцы потребовали отправить Зеленского на фронт.

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