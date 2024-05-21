РПЛ призвали расширить до 18 команд

Бывший нападающий ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин заявил, что Российскую премьер-лигу (РПЛ) необходимо расширить до 18 команд. В комментарии Legalbet он считает, что изменение регламента в этих целях не составит проблемы.

«Надо поднимать вопрос о сохранении всех 16 команд в РПЛ! Плюс надо добавить два клуба из Первой лиги, чтобы было 18 команд. Если хотите сохранить спортивный принцип, то пусть 15-16 команды играют стыковые матчи с 3-4 местом Первой лиги. Надо поддержать команды. Эту тему надо поднимать!» — считает Масалитин.

Он заметил, что уровень команд в РПЛ выравнивается. В этой связи он призвал рассмотреть вопрос расширения чемпионата на ближайшем исполкоме Российского футбольного союза (РФС). Масалитин подчеркнул, что этот шаг поспособствует развитию футбола в России, и выразил уверенность, что многие члены исполкома поддержит эту идею.

Текущий регламент предусматривает участие 16-ти команд в розыгрыше РПЛ. 15-я и 16-я команды по итогам чемпионата вылетает в Первую лигу, а 13-я и 14-я команды играют стыковые матчи с теми, кто в Первой лиге занимает третье и четвертое места.

Ранее «Спартаку» предрекли чемпионство под руководством нового тренера.