В России предложили внести препарат «Тапентадол» в список наркотических средств

Российский Минздрав подготовил проект правительственного постановления, в соответствии с которым обезболивающий препарат «Тапентадол» будет внесен в список наркотических средств. Об этом сообщается на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Тапентадол» используется для снятия острых и хронических болевых синдромов. По своей клинической эффективности он близок к таким опиоидам, как морфин. Министерство здравоохранения РФ считает необходимым внести препарат в список наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых ограничен.

Также в проекте постановления предлагается изменить государственную квоту, в соответствии с которой осуществляется производство, хранение, ввоз и вывоз препарата.

Минздрав подчеркнул, что все больные, лечащиеся «Тапентадолом», должны проходить тщательный контроль, препятствующий злоупотреблению и зависимости от препарата.

До этого Госдума запросила у Минздрава четкий список запрещенных для водителей лекарств.

Ранее Минздрав заявил, что список якобы запрещенных для водителей лекарств является информационным.