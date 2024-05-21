Россияне рассказали, какие вредные привычки коллег раздражают их больше всего

Курение оказалось самой распространенной вредной привычкой, раздражающей россиян в офисах. В то же время, как выяснили «Ренессанс Страхование» (MOEX: RENI) и «Зарплата.ру» в ходе общероссийского опроса, россияне достаточно толерантны к коллегам, придерживающимся «раздражающего» образа жизни. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами опроса.

Вредные привычки оказались почти у всех трудоустроенных респондентов. Большинство — почти три четверти — придерживается их из-за стресса, в том числе из-за стресса на работе (51%). Большие объемы работы (45%), неудовлетворенность размером зарплаты (44%), переработки (30%) и слишком низкая, по меркам респондентов, должность (28%) оказались в числе ключевых негативных факторов стресса, с которым люди борются привычными им методами — курением, потреблением алкоголя, «заеданием» фастфудом или сладостями.

Говоря о вредных привычках коллег, большинство опрошенных (59%) высказали недовольство курением: из-за слишком частых перекуров коллеги не успевают выполнять необходимые объемы работы в срок. Каждого третьего раздражают коллеги, злоупотребляющие просмотром соцсетей на рабочем месте (36%), а почти у трети недовольство вызывают болтуны, мешающие коллективу работать. Каждому четвертому (26%) не нравится, когда его коллеги обедают на рабочем месте (26%). И лишь 11% респондентов указали, что их раздражает употребление алкоголя в офисе.

В то же время опрос показал, что россияне отличаются достаточно высокой толерантностью ко вредным привычкам своих коллег. Свыше половины респондентов (53%) указали, что вредные привычки коллег не оказывают на них никакого влияния и лишь 6% опрошенных они раздражают «очень сильно». В то же время каждый пятый (19%) отметил, что степень раздражения от курения, болтливости, обеда в офисе и прочих привычек «довольно значительна».

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