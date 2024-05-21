Госдеп США заявил, что МУС может преследовать Россию, но не Израиль

Официальный представитель Государственного департамента США Мэттью Миллер заявил, что Международный уголовный суд (МУС) может осуществлять преследование России, но не имеет таких прав в отношении Израиля. Об этом сообщает РИА Новости.

Миллер отметил, что Россия, Израиль и Палестина не ратифицировали Римский статут, Украина же такую ратификацию осуществила. Юрисдикция же МУС распространяется только на те конфликты, в которых одна из сторон признает законность суда. Поэтому МУС не обладает правами по вмешательству в израильско-палестинский конфликт, но при этом может выдвигать обвинения в российско-украинском конфликте.

По словам Миллера, между Израилем и Россией имеется еще одно фундаментальное различие. Так, израильская сторона заявила, что готова сотрудничать с МУС, российская же такое взаимодействие отвергла.

До этого президент США Байден не счел происходящее в Газе геноцидом и отверг обвинения МУС в адрес Израиля.

Ранее в конгрессе США заявили о возможном введении санкций против МУС.