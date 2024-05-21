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Госдеп США заявил, что МУС может преследовать Россию, но не Израиль

Миллер: МУС имеет право на преследование России, не не Израиля

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Shutterstock

Официальный представитель Государственного департамента США Мэттью Миллер заявил, что Международный уголовный суд (МУС) может осуществлять преследование России, но не имеет таких прав в отношении Израиля. Об этом сообщает РИА Новости.

Миллер отметил, что Россия, Израиль и Палестина не ратифицировали Римский статут, Украина же такую ратификацию осуществила. Юрисдикция же МУС распространяется только на те конфликты, в которых одна из сторон признает законность суда. Поэтому МУС не обладает правами по вмешательству в израильско-палестинский конфликт, но при этом может выдвигать обвинения в российско-украинском конфликте.

По словам Миллера, между Израилем и Россией имеется еще одно фундаментальное различие. Так, израильская сторона заявила, что готова сотрудничать с МУС, российская же такое взаимодействие отвергла.

До этого президент США Байден не счел происходящее в Газе геноцидом и отверг обвинения МУС в адрес Израиля.

Ранее в конгрессе США заявили о возможном введении санкций против МУС.

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