Лидер КНДР выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын выразил соболезнования в связи с трагической гибелью президента Ирана, Эбрахима Раиси, в результате крушения вертолета. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По информации агентства, Ким Чен Ын направил свои соболезнования первому вице-президенту Ирана, Мохаммаду Мохберу, который временно исполняет обязанности главы государства.

19 мая вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси потерпел крушение в горах недалеко от Азербайджана.

Обязанности президента на 50 дней перешли к первому заместителю — Мухаммеду Мохберу. В стране пройдут внеочередные выборы главы государства.

На борту также находились глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиан и ряд других иранских чиновников. Замминистра иностранных дел Али Багери Кани назначили исполняющим обязанности главы ведомства исламской республики.

Ранее в Госдепе заявили, что Иран просил помощи США из-за авиакатастрофы.