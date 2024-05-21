Экс-игрок «Байера» пожелал Миранчуку хорошей игры в финале Лиги Европы

Бывший нападающий «Байера» и сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от противостояния леверкузенской команды с итальянской «Аталантой» в финале Лиги Европы. В комментарии ODDS.ru он признал, что будет симпатизировать «Байеру», но при этом пожелал хорошей игры российскому полузащитнику «Аталанты» Алексею Миранчуку.

«Наверное, взять трофей Лиги Европы больше пожелаю «Байеру», так как я играл в этой команде, и сейчас клубом руководят мои друзья. Желаю им взять требл в этом сезоне. И отдельно рад за Алонсо. Но если Алексей Миранчук выйдет и забьет, то не буду расстраиваться. Все-таки он - единственный российский игрок, который играет в финале еврокубков. Больше симпатий на стороне «Байера», но и Миранчуку желаю хорошо сыграть», — сказал Булыкин.

Он подчеркнул, что фаворита в этом матче нет. По мнению Булыкина, «Байер», который под руководством Хаби Алонсо не проигрывает 51 матч подряд, выиграет с разницей в один мяч. Он заявил, что подобная результативность в XXI веке сравнима с чудом, если речь идет не о клубе уровня мадридского «Реала».

Матч между «Аталантой» и «Байером» состоится в среду, 22 мая, в Дублине. Игра начнется в 22:00 по московскому времени.

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