Захарова раскритиковала решение ФРГ в отношении блокадников-евреев

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Германию в том, что она поступила безнравственно из-за отказа платить компенсации блокадникам нееврейского происхождения. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Дипломат отметила, что РФ просила немецких партнеров, которые осуществляли гуманитарные компенсационные выплаты, не делать различия между людьми, которые прошли ужасы блокады Ленинграда во время Великой Отечественной войны.

«Подчеркивали, что Берлин в знак признания своей ответственности должен найти решение на основе принципов недискриминации, справедливости и морали, без попыток прикрываться псевдоюридическими отговорками. К сожалению, нам последовательно отвечали отказом», — заявила Захарова.

Она также вспомнила дискуссию на радио «Эхо Москвы», где ведущие защищали позицию Германии по выплатам блокадникам и заявляли, что в блокаду евреям жилось тяжелее, чем не-евреям, а вопрос компенсаций должна решать ФРГ, «а те, кого это не устраивает, могут доплатить и остальным».

«Признать свою глупость, невежество и примитив, граничащий с национализмом, ведущие «Эха Москвы» не хотят?» — ответила Захарова.

Ранее стало известно, что правительство ФРГ согласилось предоставить компенсацию евреям, пережившим блокаду Ленинграда во время Второй мировой войны. Как сообщалось, немецкие власти обязуется начать выплачивать блокадникам-евреям пенсии.