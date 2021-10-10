СК завел уголовное дело в связи с крушением L-410 в Татарстане

Следственный комитет России завел уголовное дело по факту крушения легкомоторного лайнера L-410 в Татарстане. Об этом сообщается на официальном сайте СК России.

Возбуждено уголовное дело ч. 3 ст. 263 УК России «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

В СК уточнили, что в районе 9 часов 10 октября во время взлета с аэродрома, находящегося около города Мензелинска Мензелинского района, с самолетом произошла нештатная ситуация.

В момент трагедии на борту находилось 20 парашютистов и два члена экипажа, уточнили в ведомстве. Погибли 16 человек.

Сейчас изымается предполетная документация, допрашиваются очевидцы трагедии.

Как выяснилось, упавший легкомоторный самолет принадлежит Добровольному обществу содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ) и эксплуатируется с 1987 года. Информация о 23 находившихся на борту возникла в результате того, что спасатели ошибочно приняли за седьмого выжившего родственника одного из пассажиров упавшего самолета. L-410 — легкий многоцелевой двухмоторный самолет для местных воздушных линий. Был разработан в 1966-1967 годах.

Также названа возможная причина крушения самолета с парашютистами в Татарстане.