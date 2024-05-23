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Россиян предупредили о тюрьме за популярную схему экономии

Юрист Глейкин напомнил, что дробить бизнеса из-за налогов нельзя

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Разделение бизнеса стало распространенной практикой для избежания уплаты налогов. Ведущий юрист Юридической компании Taxology Михаил Глейкин рассказал агентству «Прайм», что такая схема может грозить тюрьмой.

Власти серьезно взялись за борьбу с этим явлением: выявленные налоговыми органами злоупотребления могут привести к значительным доплатам и даже уголовному преследованию, сообщил

Эта схема включает формальное разделение бизнеса между специально созданными или формально независимыми структурами, чтобы воспользоваться льготами для малых предприятий. Крупные и средние компании часто используют этот метод. Каждый год налоговые органы все чаще обнаруживают такие случаи и суды в основном поддерживают доплаты.

«Если налоговый орган докажет незаконное разделение бизнеса, он объединит финансовые данные всех участников схемы, как будто это одно предприятие», — предупредил Глейкин.

Это может привести к доплате налогов, штрафам за неуплату налогов и штрафам за несоблюдение налоговых деклараций (вплоть до 70% от неуплаченных налогов).

Кроме того, материалы дела могут быть переданы следственным органам для возбуждения уголовного дела: уклонение от уплаты налогов через такие схемы может повлечь реальный срок до пяти лет, подытожил юрист.

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