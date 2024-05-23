США будут помогать Украине завоевать Донбасс и Крым

Соединенные Штаты поддерживают и будут продолжать поддерживать попытки Украины выйти на границы 1991 года. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, передает ТАСС.

«Украина будет принимать решения, который ей необходимо принимать, чтобы защищаться. Я хочу гарантировать, что у них есть все необходимое для этого», — прокомментировал также Блинкен вопрос о том, когда США позволят Киеву наносить удары по России вглубь территории американским оружием.

Таким образом, выступая в конгрессе перед палатой представителей, Блинкен уклонился от прямого ответа.

До этого американский сенатор, посол США по вопросам международной религиозной свободы Сэм Браунбек в разговоре с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров) заявил, что Украине придется отказаться от части территорий, чтобы стать членом НАТО.

14 мая бывший генеральный секретарь Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен (2009-2014) заявил, что Украину в границах 1991 года целесообразно пригласить в состав НАТО, но это не гарантия приема в одночасье.

Ранее глава МИД Украины Кулеба заявил, что не понимает, какие условия нужно выполнить Киеву для вступления в НАТО.