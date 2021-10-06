В СК начали проверку нового видео с пытками в тюремной больнице

Следственный комитет по Саратовской области объявил о начале проверки нового видео с пытками в тюремной больнице для больных туберкулезом в Саратове, сообщает сайт СК.

«По сообщениям, размещенным в средствах массовой информации, несколько мужчин, действуя группой лиц по предварительному сговору, применяя насилие, совершили действия сексуального характера в отношении осужденного, содержащегося в исправительном учреждении. Расследование уголовного дела осуществляется следственной группой, в которую вошли следователи и криминалисты регионального СК», — указано в сообщении.

Ранее правозащитники опубликовали новые записи издевательств над заключенными.

ФСИН начала проверку в связи с появлением видео о пытках в туберкулезной больнице для осужденных в Саратове. Следственное управление СК РФ по Саратовской области возбудило уголовное дело о сексуальном насилии над заключенными в тюремной больнице.