Россиянам рассказали, как правильно питаться зимой

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению депздрава Москвы Андрей Тяжельников считает, что питания в холодное время года должно примерно на 40% состоять из белка и жиров животного происхождения — мяса, яиц или рыбы. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам специалиста, организму с приближением зимы нужно помочь справиться с изменением температур и климатических условий — для согрева и противостояния сезонным заболеваниям нашему телу нужно больше энергии и сил. Энергоемкая пища также поможет легче пережить период, когда нам не хватает солнечного света и предотвратит от потери мышечной ткани.

«Нужно придерживаться сбалансированного питания, в котором обязательно должны присутствовать белки, жиры, углеводы, витамины, минералы и клетчатка. Зимние блюда действительно должны быть более сытными и калорийными», — сказал Тяжельников.

Ранее врачи рассказали, что нужно есть и пить, чтобы не заболеть осенью.