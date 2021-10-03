Зима в России будет аномально снежной

Грядущей зимой в большинстве российских регионов ожидается существенное увеличение количества осадков. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на специалистов центра «Фобос».

Синоптики утверждает, что грядущая зима будет снежной и холодной. Это связано с тем, что полярные шапки в этом году приостановили таяние — об отмене глобального потепления говорить пока рано, однако сохранение значительного объема льда отразится на погоде на всем северном полушарии.

«В такой ситуации циркумполярный вихрь, формирующийся в свободной атмосфере над полюсом, окажется более мощным. В результате арктическое струйное течение будет оттесняться дальше в южные широты», — пояснили в «Фобосе».

Синоптики добавили, что ярче всего этот процесс проявится в в Южной России, в верховьях Оби и Енисея, в Прибайкалье, а также на севере Дальнего Востока.

По их прогнозам в Москве например, высота сугробов на четверть превысит норму на 25%, а в низовьях Волги, Колыме и на Юге Сибири — на 50%/

Ранее сообщалось, что в Центральную Россию на неделе с 4 по 10 октября придет старое бабье лето.