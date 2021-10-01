Харьковские полицейские заставили россиянина взять в долг на взятку

В Харькове полицейские угрожали россиянину задержанием, если он не заплатит им взятку. Об этом сообщает пресс-служба местной областной прокуратуры.

В ходе досудебного расследования было установлено, что двое правоохранителей подошли к мужчине, который прилетел из России в Киев. Затем они пригрозили ему задержанием из-за нарушения правил карантина и незаконного пересечения границы.

Патрульные потребовали от россиянина взять в долг у знакомых, чтобы заплатить им взятку. В итоге он взял у знакомого в долг €200 (около 17 тыс. рублей) и 5 тыс. гривен (14 тыс. рублей) и отдал полицейским.

30 сентября в прокуратуре завели дело по части 3 статьи УК Украины «Получение неправомерной выгоды по предварительному сговору группой, соединенном с вымогательством». Решается вопрос об избрании полицейским меры пресечения и отстранения от занимаемых должностей.

Ранее сообщалось, что сотрудник уголовного розыска отдела одного из районов Москвы вымогал у женщины 2,5 млн рублей, запугивая бандой «черных риелторов».