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Таджикский блогер, сделавший провокационное фото у храма Василия Блаженного, попросил о депортации

Таджикский блогер Руслан Бобиев, сделавший провокационное фото со своей девушкой у храма Василия Блаженного, попросил депортировать его из России. Видео его просьбы опубликовал Telegram-канал Mash.

«Просто депортируйте меня отсюда, чтоб я больше сюда не приехал», — сказал Бобиев.

Он также заявил, что сожалеет, что сфотографировался со своей девушкой в полицейской форме.

Ранее он извинился за свой поступок и рассказал, что в настоящее время не работает и снимает видео-пранки, за которые его уже привлекали к ответственности. По словам Бобиева, у него 100 тыс. подписчиков в социальной сети Instagram, однако в настоящее время страница заблокирована.

Бобиев разместил в социальных сетях фото, на которых он вместе со своей девушкой, одетой в куртку с надписью «полиция», имитировал половой акт на фоне храма. Фото сопровождались подписью «Трудовой кодекс – не Уголовный, можно и нарушить». Молодой человек был задержан.

В отношении обоих были составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 19.3 КоАП РФ. Также в отношении блогера был составлен протокол по статье 18.8 КоАП РФ (Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации). В отношении его девушки — протокол об административном правонарушении по ст. 17.12 КоАП РФ.(Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов»).

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