Опубликовано видео от первого лица с прыжком с московской высотки

Московская полиция опубликовала видео, которое снял на экшен-камеру один из парашютистов, спрыгнувших с 48-го этажа жилого дома на Ленинском проспекте.

Ролик оказался в распоряжении полицейских после задержания нарушителей общественного порядка. Падения запечатлено полностью — от прыжка с фасада до приземления на обочине дороги.

В понедельник, 28 сентября, четверо экстремалов проехали на закрытый подземный паркинг высотного дома, поднялись на лифте на 48-й этаж и спрыгнули оттуда с парашютом. Приземлившись на газон, они собрали снаряжение и скрылись, однако их снял видеорегистратор проезжавшего рядом автомобиля

Троих бейсджамперов впоследствии задержали, в отношении них были составлены протоколы о мелком хулиганстве (ч. 1. ст. 20.1 КоАП). Гагаринский суд Москвы арестовал двоих задержанных на 11 суток.