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Дочь случайно подарила матери «загробный» подарок

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Британка рассказала, что получила от дочерей подарки, один из которых заставил ее нервно отшучиваться. Об этом пишет Mirror.

У 33-летней Хейли Остин недавно был день рождения, трое дочерей подарили ей декоративного слона, бутылку джина и свечу с любимым ванильным ароматом. По словам именинницы, пахло «изумительно» и казалось идеальным подарком, пока она не заметила, что было написано на стеклянной банке.

На ней было проникновенное послание о «так прекрасно прожитой жизни» — свеча оказалась поминальной. Позже выяснилось, что десятилетняя дочь купила ее по ошибке. Мать рассмеялась и пошутила, что теперь она будет спать исключительно «с одним открытым глазом».

«Думаю, у них имелся скрытый мотив — они собирались напоить меня, ударить слоном по голове, похоронить и зажечь свечу в память», — продолжала шутить Остин.

Женщина отметила, что не избавилась от свечи, а поставила свечу возле кровати, так как «не слишком суеверна». Она даже готова даже зажечь свечу, если надпись будет повернута от нее.

Ранее сообщалось что забытая в подаренной сумочке предсмертная записка спасла жизнь студентке.

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