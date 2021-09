В Нью-Йорке открыли «самомойку» для собак

Жители Нью-Йорка благодаря новой мойке для собак с самообслуживанием могут забыть о беспорядке в квартире и огромных тратах на груминг, сообщает издание NYPost.

C идеей открыть место для мойки собак Now You Clean помог двухлетний микс питбуля по имени Миа. Хозяева питомца устали от хлопот с поисками места, где можно было бы почистить щенка, поэтому решили открыть свой салон.

По словам предпринимателя, высокотехнологичная ванная комната в Now You Clean оснащена огромной ванной, шампунем, кондиционером и сушилкой.

Владелец отметила, что жители Нью-Йорка, которым не хватает места и денег, пойдут на все, чтобы почистить своих собак.

Мойка уже работают «на полную мощность» по выходным. Хозяйка салона призналась, что все идет очень хорошо, поэтому она уволилась со своей основной работы консультантом по вопросам управления в бухгалтерской фирме, где проработала семь лет.

Одна мойка в салоне обойдется в 25$.

