Жители Северодвинска потребовали наказать живодеров, насмерть замучавших кота

Полицейские города собираются возбудить уголовное дело по факту жестокого обращения с животным. Преступников, снявших видео издевательств над бело-рыжим котом и смонтировавших его под музыку, уже нашли, сообщили на портале «Северная неделя».

Видео на днях было опубликовано сразу в нескольких группах социальной сети «ВКонтакте», посвященных жизни города, а также на страницах семейной пары живодеров. Как стало известно, издевательства над котом происходили в присутствии 6-летней дочери. После того, как неравнодушные жители Северодвинска написали заявление в полицию, оперативники начали поиск.

«Лица, которые имеют отношение к страшным видеокадрам, правоохранительными органами уже установлены. Материалы переданы уголовным розыском в следственный отдел ОМВД России по г. Северодвинску, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 245», – сообщили изданию в полиции.

Согласно статье, за жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и повлекшее его гибель или увечье, да еще в присутствии малолетнего ребенка, а также за публичную демонстрацию кадров в интернете, преступникам грозит наказание в виде штрафа от 100 тыс. рублей до тюремного срока на 3-5 лет.