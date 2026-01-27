Российские врачи оценили эффективность обязательных отработок выпускников медвузов

Почти половина медицинских работников сомневаются, что новая инициатива по обязательной отработке первых лет практики для выпускников бюджетных отделений медицинских вузов в системе ОМС поможет решить кадровый дефицит в здравоохранении.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного «Актион Медицина» (входит в группу Актион). С результатами ознакомилась «Газета.Ru».

Поможет ли обязательная отработка решить кадровую проблему в медицине? Согласно данным исследования, около 43% опрошенных медиков считают, что новый закон отрицательно скажется на положении дел в отечественной медицине, так как обязательная отработка снизит мотивацию к профессии. При этом 38% отнеслись к инициативе положительно, так как, на их взгляд, молодые специалисты получат ценный опыт.

38% респондентов считают, что инициатива может помочь закрыть нехватку кадров, однако 36% уверены, что она, напротив, усугубит существующие проблемы. Еще около 25% опрошенных полагают, что ситуация в отрасли в целом не изменится.

Как к решению проблемы относятся врачи? Отношение к инициативе заметно различается в зависимости от должности. Среди врачей наиболее распространенной позицией стал скепсис: ровно половина опрошенных врачей указали, что обязательная отработка снизит мотивацию к профессии. Каждый пятый врач отметил, что наставничество станет дополнительной нагрузкой на и без того перегруженный персонал.

Как к решению проблемы относятся медсестры? Медицинские сестры в целом оценивают инициативу более позитивно. Более половины считают, что она позволит молодым специалистам быстрее получить профессиональные навыки.

Готовы ли медики отдавать своих детей в медицину? Скептическое отношение к инициативе отражается и на готовности медработников рекомендовать профессию своим детям. Почти половина участников опроса (48,3%) заявили, что после введения подобных мер не посоветуют ребенку поступать на бюджетное отделение медицинского вуза или колледжа. При этом 42% готовы рекомендовать бесплатное обучение — при условии осознанного выбора и готовности к последующей отработке.

Видят ли медики альтернативу закону? При этом значительная часть респондентов допускает платное медицинское образование как альтернативу. Наиболее приемлемым вариантом большинство назвали стоимость обучения в пределах 100–150 тысяч рублей в год.

«Тенденция понятна — несмотря на очевидную склонность к консерватизму и традиционное недоверие ко всем свежим инициативам, врачи, только недавно получившие относительную свободу в выборе места работы и заработка, испугались распределения. В 00-е врач перед тем как получить право пойти в частную клинику, должен был наработать опыт и имя в бюджетном секторе — такая схема работала для привлечения клиентов в коммерции. Потом ситуация изменилась и клиникам стало выгоднее брать молодых специалистов, учить их под себя — работать с выверенными процессами и по принципам доказательной медицины — чем переучивать тех, кто уже выработал определенные профессиональные привычки и схему мышления, трудясь в бюджетной организации. Теперь молодые специалисты, обучавшиеся на бюджете, потеряют эту перспективу. А так как профессия врача очень династическая и очень часто дети врачей тоже идут в лечебные специальности, отказ рекомендовать детям любимую профессию — очень сильный индикатор недовольства», — говорит ведущий эксперт «Актион Медицина» (входит в группу Актион) Наталья Журавлева.

