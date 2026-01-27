Вова Беспредел из банды Цапков второй раз попытался уйти на СВО. Не вышло

Осужденный на пожизненный срок киллер из банды Цапков Владимир Алексеев по кличке Вова Беспредел второй раз подал прошение об отправке на СВО, но получил отказ. Ранее два члена ОПГ уже отправились на спецоперацию, из них один погиб, а второй после окончания контракта благополучно вернулся в Краснодарский край.

Отбывающий пожизненное заключение 45-летний киллер из банды Цапков Владимир Алексеев, известный как Вова Беспредел, второй раз подал прошение об отправке на СВО. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

В 2013 году суд признал Алексеева виновным в 18 убийствах и почти в 200 изнасилованиях.

«Во второй половине 2025 года, находясь в Торбеевском централе, Вова Беспредел во второй раз подал прошение, чтобы его отправили на СВО, и, как и в первый раз, получил отказ»,

— пишет издание.

Также, по информации канала, его перевели из Торбеевского централа (ИК-6) в «Сосновку» (ИК-1). Недавно преступник провел длительное свидание с женой и детьми.

«Судя по свежим фото (последние снимки Алексеева делались лишь во время приговора в 2013 году), в Торбеево Вова неплохо себя чувствовал: накачанный Беспредел выглядит довольным и с трудом сдерживающим улыбку — видимо, администрация запрещает палить виниры за ₽800 тысяч, сделанные в печально известном ростовском СИЗО-1»,

— написал SHOT.

«Цапки» на СВО

По данным газеты «Коммерсантъ», ранее двум участникам банды Цапков удалось заключить контракты с Минобороны России и отправиться добровольцами на спецоперации. Вячеслав Рябцев (Буба) и Андрей Быков (Бык) были приговорены к 20 годам лишения свободы, однако были помилованы для участия в боевых действиях.

В издании напомнили, что оба преступника были арестованы в 2010 году после убийства двенадцати человек в станице Кущевской. Они признали вину, а в 2011 и 2012 годах получили приговоры.

«Судом было установлено, что Андрей Быков находился в доме Аметовых в момент нападения банды, но непосредственного участия в убийствах не принимал, а наблюдал за обстановкой. Вячеслав Рябцев, который был осужден в апреле 2012 года, не участвовал в нападении на дом Аметовых, суд признал его виновным в том, что в 2006 году он застрелил жителя Кущевской Леонида Кадяна », — пишет газета.

Утверждается, что Буба присоединился к ЧВК «Вагнер» еще зимой 2022 года. На службе он получил ранение и был награжден медалью. Летом 2023 года его контракт истек, после чего Рябцев поселился в Краснодаре , где устроился на работу и женился.

Бык отправился на СВО в сентябре 2023 года. Уже спустя два месяца он получил тяжелое ранение ноги и попал в госпиталь. Там его навещала Надежда Цапок — мать лидера банды Сергея, которая фактически воспитала Быкова с подростковых лет. Закончив лечение, он вернулся на службу. Как сообщает Telegram-канал Baza, в апреле 2025 года мужчина погиб в зоне боевых действий .

История банды Цапков

Кущевская ОПГ, также известная как банда Цапков, является одной из самых жестоких и известных группировок в современной истории России. Ее история началась в 1980-х годах, когда карточный шулер Николай Цапок по кличке Дядя Коля под видом спортивного клуба создал банду из 15 киллеров. К началу 1990-х криминальный авторитет передал руководство группировкой своему племяннику Николаю (Коле Бешеному). Под его руководством ОПГ начала заниматься рэкетом, вымогательством у фермеров, проведением афер с землей. Также ее члены грабили, убивали и насиловали жителей станицы. К 1998 году в группировке насчитывалось около 70 человек.

В 2002 году Коля Бешеный был убит и руководство бандой перешло его брату Сергею. При нем преступники укрепили связи с местным управлением полиции, что позволяло им оставаться безнаказанными, а также создали охранное агентство, позволившее им легализовать поборы за «крышу». В 2004 году Сергей стал депутатом Совета муниципального образования Кущевского района.

Широко известно о преступлениях банды Цапков стало известно лишь в конце 2010 года, после того, как 5 ноября преступники убили в доме фермера Сервера Аметова 12 человек, в том числе четырех детей. Тогда преступники наконец были задержаны. Позже следствие докажет на суде 19 убийств, совершенных членами ОПГ с 1998 по 2010 год.

Сергея Цапка приговорили к пожизненному, но уже спустя год он скончался в колонии из-за оторвавшегося тромба. Его дядя получил 20 лет лишения свободы. Основные киллеры группировки, Вова Беспредел и Игорь Черных (Амур), также были приговорены к пожизненным. Двое фигурантов дела покончили жизнь самоубийством во время следствия. Другие ключевые члены банды получили примерно по 20 лет колонии.