Вова Беспредел из банды Цапков второй раз попытался уйти на СВО. Не вышло

Отбывающий пожизненное заключение 45-летний киллер из банды Цапков Владимир Алексеев, известный как Вова Беспредел, второй раз подал прошение об отправке на СВО. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
В 2013 году суд признал Алексеева виновным в 18 убийствах и почти в 200 изнасилованиях.
«Во второй половине 2025 года, находясь в Торбеевском централе, Вова Беспредел во второй раз подал прошение, чтобы его отправили на СВО, и, как и в первый раз, получил отказ»,
— пишет издание.
Также, по информации канала, его перевели из Торбеевского централа (ИК-6) в «Сосновку» (ИК-1). Недавно преступник провел длительное свидание с женой и детьми.
«Судя по свежим фото (последние снимки Алексеева делались лишь во время приговора в 2013 году), в Торбеево Вова неплохо себя чувствовал: накачанный Беспредел выглядит довольным и с трудом сдерживающим улыбку — видимо, администрация запрещает палить виниры за ₽800 тысяч, сделанные в печально известном ростовском СИЗО-1»,
— написал SHOT.
«Цапки» на СВО
По данным газеты «Коммерсантъ», ранее двум участникам банды Цапков удалось заключить контракты с Минобороны России и отправиться добровольцами на спецоперации. Вячеслав Рябцев (Буба) и Андрей Быков (Бык) были приговорены к 20 годам лишения свободы, однако были помилованы для участия в боевых действиях.
В издании напомнили, что оба преступника были арестованы в 2010 году после убийства двенадцати человек в станице Кущевской. Они признали вину, а в 2011 и 2012 годах получили приговоры.
«Судом было установлено, что Андрей Быков находился в доме Аметовых в момент нападения банды, но непосредственного участия в убийствах не принимал, а наблюдал за обстановкой. Вячеслав Рябцев, который был осужден в апреле 2012 года, не участвовал в нападении на дом Аметовых, суд признал его виновным в том, что в 2006 году он застрелил жителя Кущевской Леонида Кадяна», — пишет газета.
Утверждается, что Буба присоединился к ЧВК «Вагнер» еще зимой 2022 года. На службе он получил ранение и был награжден медалью. Летом 2023 года его контракт истек, после чего Рябцев поселился в Краснодаре, где устроился на работу и женился.
Бык отправился на СВО в сентябре 2023 года. Уже спустя два месяца он получил тяжелое ранение ноги и попал в госпиталь. Там его навещала Надежда Цапок — мать лидера банды Сергея, которая фактически воспитала Быкова с подростковых лет. Закончив лечение, он вернулся на службу. Как сообщает Telegram-канал Baza, в апреле 2025 года мужчина погиб в зоне боевых действий.
История банды Цапков
Кущевская ОПГ, также известная как банда Цапков, является одной из самых жестоких и известных группировок в современной истории России. Ее история началась в 1980-х годах, когда карточный шулер Николай Цапок по кличке Дядя Коля под видом спортивного клуба создал банду из 15 киллеров. К началу 1990-х криминальный авторитет передал руководство группировкой своему племяннику Николаю (Коле Бешеному). Под его руководством ОПГ начала заниматься рэкетом, вымогательством у фермеров, проведением афер с землей. Также ее члены грабили, убивали и насиловали жителей станицы. К 1998 году в группировке насчитывалось около 70 человек.
В 2002 году Коля Бешеный был убит и руководство бандой перешло его брату Сергею. При нем преступники укрепили связи с местным управлением полиции, что позволяло им оставаться безнаказанными, а также создали охранное агентство, позволившее им легализовать поборы за «крышу». В 2004 году Сергей стал депутатом Совета муниципального образования Кущевского района.
Широко известно о преступлениях банды Цапков стало известно лишь в конце 2010 года, после того, как 5 ноября преступники убили в доме фермера Сервера Аметова 12 человек, в том числе четырех детей. Тогда преступники наконец были задержаны. Позже следствие докажет на суде 19 убийств, совершенных членами ОПГ с 1998 по 2010 год.
Сергея Цапка приговорили к пожизненному, но уже спустя год он скончался в колонии из-за оторвавшегося тромба. Его дядя получил 20 лет лишения свободы. Основные киллеры группировки, Вова Беспредел и Игорь Черных (Амур), также были приговорены к пожизненным. Двое фигурантов дела покончили жизнь самоубийством во время следствия. Другие ключевые члены банды получили примерно по 20 лет колонии.