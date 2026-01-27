Размер шрифта
В Китае выделили четкого победителя в конфликте на Украине

Sohu: Россия стала четким победителем в конфликте на Украине
Efrem Lukatsky/AP

Китайский портал Sohu отмечает переломный момент в украинском конфликте. Об этом пишет китайский портал Sohu.

Обозреватели китайского портала Sohu утверждают, что начало текущего года ознаменовалось изменением динамики конфликта в Украине. В своей аналитической статье они подчеркивают, что исход противостояния зависит от способности одной из сторон переломить ситуацию в свою пользу, и, по их мнению, Россия уже предприняла успешные шаги в этом направлении.

Ключевым изменением, по мнению экспертов Sohu, является трансформация ритма военных действий. От интенсивных наступлений и оборонительных операций стороны перешли к более медленному и затяжному характеру боевых действий. «Россия отказалась от масштабных прорывов и переключилась на тактику систематических обстрелов, направленных на постепенное ослабление мобилизационного потенциала, боевой готовности и морального духа украинской армии», - отмечается в публикации.

Аналитики Sohu обращают внимание на ухудшение ситуации в тылу украинских войск, даже если линия фронта пока удерживается. Они подчеркивают, что конфликт перешел в фазу истощения ресурсов.

Значительные изменения затронули и военную промышленность. По мнению обозревателей, Россия сделала ставку на укрепление собственного производства, не стремясь к абсолютному технологическому превосходству. В то же время, западное высокотехнологичное производство вооружений столкнулось с проблемами длительных производственных циклов, высокой стоимостью и недостаточной скоростью поставок, что негативно сказалось на обеспечении украинского фронта и подорвало систему внешней поддержки. Европейские запасы истощились, а нарастить производство в короткие сроки не удалось. В заключение авторы Sohu делают вывод о том, что победа России в данном конфликте – это лишь вопрос времени

Ранее китайские СМИ отметили смену позиции канцлера Германии Фридриха Мерца по отношению к России.
 
