Юрист назвал причину, по которым банки блокируют переводы россиян

Российские банки блокируют переводы из-за нетипичного поведения клиентов. Об этом РИА Новости рассказал адвокат Дмитрий Пашин.

Он отметил, что если характер, параметры и объем проводимой банковской операции, такие как время и место проведения, устройство, с которого проводится операция, сумма, периодичность или частота проведения операций не соответствуют обычно совершаемым клиентом, то банки отнесут ее к нетипичной.

Пашин привел в качестве примера ситуацию, когда клиент, ранее никогда не делавший переводы свыше 20 тысяч рублей, попытался перевести сразу один миллион.

При этом юрист подчеркнул, что банки не раскрывают точных параметров разницы между «обычным» и «подозрительным» переводами.

19 января газета «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертные оценки сообщила, что с начала нынешнего года в рамках борьбы с мошенничеством в России банки временно заблокировали от 2 до 3 млн карт и счетов граждан.

Ранее в Госдуме предложили возмещать россиянам ущерб за блокировки карт.