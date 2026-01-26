Размер шрифта
В Белом доме рассказали об отношении Трампа к конфликту на Украине

Белый дом: Трамп остается глубоко вовлеченным в урегулировании на Украине
Президент США Дональд Трамп остается глубоко вовлеченным в процесс мирного урегулирования конфликта на территории Украины. Об этом в ходе брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

«Президент остается глубоко вовлеченным в процесс и, разумеется, получает информацию от своих советников, в частности [предпринимателя] Джареда Кушнера и специального посланника [Стивена] Уиткоффа, о ходе этих переговоров», — сказала представитель Белого дома.

Левитт добавила, что трехсторонняя встреча в Абу-Даби стала историческими переговорами. При этом, по ее словам, Трамп не теряет надежды на достижение урегулирования на Украине.

23 января Трамп заявил, что сторонам конфликта на Украине уже известны параметры мирного соглашения, и если Киев продолжит тянуть с его подписанием, то рискует потерять еще больше территорий. Эти слова президент США сказал после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Давосе, которая, по данным Financial Times, завершилась без подписания каких-либо документов, что стало неудачей для главы республики. Зеленский назвал встречу хорошей, однако отметил, что территориальный вопрос остается нерешенным. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее премьер Италии понадеялась, что Трамп в итоге получит Нобелевскую премию мира.
 
