Более 20 человек погибли в США из-за зимнего шторма

Не менее 26 человек погибли в США из-за зимнего шторма, пишет NYP

По меньшей мере 26 человек погибли в США в последние дни из-за причин, связанных с обрушившимся на Штаты зимним штормом, в их числе расчищавшие сугробы пожилые люди и подростки, катавшиеся на санях по выпавшему снегу, зацепившись за автомобиль. Об этом сообщает New York Post.

«Как минимум 26 человек погибли, включая двух подростков, катавшихся на санях», — говорится в сообщении.

16-летняя девушка, которая с подругой каталась на санях, зацепившись за автомобиль, и врезалась в дерево, стала первой погибшей, отмечает издание. Похожий случай произошел в штате Арканзас, где 17-летний юноша врезался в дерево во время такого же катания на санях, зацепившись за машину.

Несколько человек погибли в Нью-Йорке. 60-летний мужчина чистил снег у церкви и скончался, пишет издание. В штате Пенсильвания три человека в возрасте от 60 до 84 лет умерли, когда также чистили снег.

Семь человек погибли при крушении на взлете бизнес-джета в аэропорту штата Мэн, добавляет New York Post.

Ранее из-за непогоды в США без света остались более миллиона домов.