Россиянам посоветовали топ работающих способов оптимизировать бюджет в 2026 году

Рост цен в 2026 году делает вопрос управления деньгами критически важным. Дорожает все: продукты, подписки, доставки, кофе навынос, спонтанные сервисы «для удобства». Проблема в том, что по отдельности эти траты кажутся мелочью, а в сумме — съедают значительную часть дохода. О том, как в текущих условиях выстроить систему, которая позволяет жить спокойно, без постоянного внутреннего напряжения и финансовых срывов, «Газете.Ru» рассказала финансовый эксперт Татьяна Волкова.

Первое правило — перестаньте «резать расходы», а вместо этого начните управлять системой.

«Большинство людей думают, что контроль бюджета — это отказ от кофе, доставки и маленьких радостей. На практике же контроль — это понимание структуры вашего семейного бюджета. Поэтому первым шагом стоит разделить все расходы на четыре категории: базовые (жилье, кредиты, ЖКХ, транспорт, продукты); будущие (сбережения, инвестиции, финансовая подушка); развитие (обучение, здоровье, книги, курсы); для души (отдых, хобби, развлечения, подарки)», — посоветовала она.

Уже одно это деление наглядно показывает, где возникают «дыры». Часто оказывается, что деньги утекают не в базу и не в развитие, а именно в бесформенную категорию «для души», которая никак не ограничена.

Следующий шаг — посмотреть, какую долю дохода занимает каждая категория. Ориентиры, которые можно взять за основу:

базовые расходы — около 60% дохода;

будущее (сбережения и инвестиции) — не менее 10%;

остальное — развитие и удовольствия, в пропорции, комфортной именно вам.

«Это не жесткие правила, а способ увидеть перекосы. Иногда человек зарабатывает неплохо, но почти все уходит в базу. И тогда это становится источником постоянной тревоги. А иногда наоборот: «жизнь в моменте» вытесняет будущее полностью», — сказала эксперт.

Жесткие ограничения почти всегда заканчиваются срывами. Принцип «больше ни копейки» вызывает протест. Здесь все точно так же, как и с жесткими диетами. Более лояльным и рабочим инструментом являются лимиты, которые вы устанавливаете.

«Например: 15000 рублей в месяц на развлечения, 5000 рублей на одежду, фиксированная сумма на спонтанные удовольствия. Принцип управления здесь простой: лимит исчерпан — значит, все, больше вы не тратите на эту категорию. Не потому что «нельзя», а потому что выбор уже сделан. Это дисциплинирует сильнее любых списков и при этом не лишает ощущения свободы», — посоветовала Волкова.

Одна из самых распространенных ошибок — откладывать деньги по принципу «если что-то останется». На деле работает только обратная схема. В день поступления дохода автоматически переводите 10-20% на отдельный счет или инвестиционный инструмент. И в этот момент эти деньги считаются потраченными: не обсуждаются, не тратятся, не участвуют в повседневных решениях. Так формируется и подушка безопасности, и капитал. И что важно — без постоянной борьбы с собой.

Кроме этого, современные расходы редко выглядят как крупные траты. Они маскируются под «всего пару сотен рублей».

«Но именно подписки, сервисы и автоплатежи чаще всего создают ощущение, что деньги исчезают бесследно. Поэтому важно проводить регулярный аудит. Например, раз в квартал. Вопрос здесь простой: пользуюсь ли я этим каждую неделю? Если нет — смело отключайте», — сказала эксперт.

Финансовые срывы редко происходят из-за отсутствия знаний. Чаще — из-за эмоций.

«Покупки «для утешения», награды за стрессовую неделю, импульсивные траты на фоне усталости — все это превращает деньги в эмоциональный костыль. Когда финансы перестают выполнять терапевтическую функцию, управление ими становится рациональным, а значит — предсказуемым», — отметила Волкова.

Сегодня мы дошли до того, что скроллинг соцсетей перед сном сменился на пополнение корзины на маркетплейсах. Они плотно вошли в нашу жизнь, но, к сожалению, это плачевно сказывается на наших кошельках. Казна пустеет.

«Вместо маркетплейсов лучше изучайте рынки, криптобиржи. Покупка акций — доступный способ инвестирования, но требует знаний и понимания рынка. Начните с небольших вложений, изучайте рынок и постепенно увеличивайте свои инвестиции по мере приобретения опыта и уверенности», — посоветовала Волкова.

Многие избегают учета финансов, потому что считают его скучным или «не для себя». Но отсутствие понимания своих цифр почти всегда приводит к одному и тому же: постоянное внутреннее напряжение, страх неожиданных расходов, откладывание решений (отпуск, обучение, смена работы), раздражение и чувство вины.

«Важно понимать, что финансовый учет не несет в себе функцию запретов. Это наглядный способ понимать, где вы сейчас находитесь и куда идете. А стабильность в финансах — это не удача и не высокий доход. Это результат регулярных, системных действий, которые вы начинаете делать уже сегодня», — резюмировала она.

