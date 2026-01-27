В Гидрометцентре сообщили о сохранении аномальных холодов в ряде регионов России

В некоторых регионах России сохраняются аномальные холода. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Наиболее значительные отклонения от нормы, наиболее холодная погода в ближайшие дни прогнозируется на Урале, там температура на семь градусов ниже нормы, в Свердловской области, Челябинске — минус 35. Холодная погода в Приволжском федеральном округе», — сказал Вильфанд.

Он уточнил, что речь идет об Удмуртии, Кировской, Ульяновской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Оренбургской областях, Татарстане и Пермском крае.

По словам специалиста, под аномально холодной понимается температура, которая ниже нормы на семь градусов и более. Именно такая в ближайшие два дня прогнозируется в указанных регионах. Во второй половине недели синоптики ожидают заметное потепление.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец говорил, что в начале следующей недели в Москве начнется снегопад, который принесет больше половины месячной нормы осадков. При этом во вторник, 27 января, столицу «накроет многоярусная облачность теплого атмосферного фронта, сопровождаемая пушистыми хлопьями». В городе выпадет до 22 мм осадков, а видимость ухудшится до 1-4 км.

