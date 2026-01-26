Ни себя защитить, ни Украине помочь: генсек НАТО признал, что Европа не справится без США

Генсек НАТО Марк Рютте признал неспособность Евросоюза поддерживать Украину в конфликте с Россией без помощи США. Также, по его словам, европейские государства не способны защитить себя без американского ядерного зонтика. В то же время Рютте защитил притязания президента США Дональда Трампа на Гренландию.

Страны Евросоюза даже несмотря на увеличение трат на оборону не способны без участия США поддерживать Украину в конфликте с Россией. Об этом генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил в ходе выступления в комитете Европарламента (ЕП) по обороне.

«Евросоюз усиливает свою военную промышленность, но этого даже близко недостаточно, чтобы поддерживать боевые действия на Украине и снабжать Украину в будущем. Поэтому мы должны продолжать массово закупать оружие у США, чтобы поставить Украине ключевые военные возможности, в первую очередь — ракеты-перехватчики для ПВО», — сказал он.

При этом Рютте называл выделяемый ЕС Украине новый пакет помощи на €90 млрд «жизненно важным». По его словам, он окажет существенное влияние на «безопасность и процветание» страны.

Рютте восхваляет США

Ранее генсек НАТО дал интервью финской газете Financieele Dagblad, в котором, отвечая на соответствующий вопрос, и вовсе заявил, что Европа не способна защищать себя без помощи США.

«Если кто-то думает: «Эй, мы можем какое-то время обойтись без Америки» — забудьте об этом», — сказал политик.

По его мнению, главной гарантией безопасности европейских государств является американский ядерный зонтик.

На заседании комитета ЕП Рютте продолжил развивать эту мысль. Он сказал, что США несли «большую часть бремени» за безопасность евроатлантического региона , однако констатировал, что это «удобное» время закончилось. Генсек напомнил о принятом по итогам саммита НАТО в Гааге в июне 2025 года обязательстве стран-участниц к 2035 году увеличить траты на оборону до 5% ВВП.

Несмотря на заявления о сложной «ситуации с безопасностью», Рютте в своем выступлении принялся поддерживать притязания президента США Дональда Трампа на Гренландию.

«Арктика становится все более важным вопросом. И президент Трамп, кстати, и я буду его сейчас защищать, просто чтобы вас немного раздражать, а на самом деле, потому что я действительно чувствую, что он заслуживает некоторой защиты, <…> уже говорил, что есть проблема с арктической безопасностью», — сказал политик.

Генсек альянса заявил, что Трамп прав в обозначенных проблемах. Он выразил мнение, что «коллективная безопасность» оказалась под вопросом из-за появления новых арктических морских путей и растущей активности Китая.

Газета Financial Times отмечает, что в вопросе Гренландии Рютте в диалоги с Трампом прибегает к неприкрытой лести, а также делает ставку на личные контакты и поиск компромиссов.

« Рютте лучше всех понимает принцип подводной лодки при общении с Трампом . Ты остаешься под водой, не создаешь волн и всплываешь только тогда, когда это абсолютно необходимо, чтобы что-то сделать», — пишет издание.

По данным газеты, такой подход показал себя эффективным.

Отношения Рютте и «папочки» Трампа

В июне Рютте стал объектом насмешек после того, как на пресс-конференции после саммита НАТО в Гааге назвал Трампа «папочкой». Позже Трамп, отвечая на вопрос журналистов, почему генсек НАТО его так назвал, предположил, что тот его «любит».

В январе американский лидер, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе напомнил об этом инциденте:

«Один очень умный человек сказал: «Он наш папочка. Он всем командует». Я как бы всем руководил».

Незадолго до этого Трамп, нарушив дипломатические протоколы, обнародовал в своей соцсети Truth Social личное сообщение от Рютте. В нем генсек ярко хвалил операцию США в Сирии, а также пообещал использовать связи в СМИ для того, чтобы в ходе Давосского форума подсветить усилия американского лидера по урегулированию конфликтов на Украине и в секторе Газа. При этом он выразил надежду на нахождения решения вопроса Гренландии. Заканчивалось сообщение словами: «Не могу дождаться нашей встречи. Твой Марк» .

Бывший посол Испании при НАТО и евродепутат Николас Паскуаль де ла Парте в разговоре с газетой Politico выразил мнение, что после возвращения Трампа в Белый дом для Рютте выполнять свою работу стало сложнее, чем «идти по канату при сильном встречном ветре». По его словам, генсек вынужден большую часть времени заниматься не управлением альянсом, а удерживать его от развала из-за «безостановочной тактики давления со стороны Трампа».