Свидетель рассказал, кто курировал возведение курских фортификаций

РИА: Дедов и Денисов контролировали возведение фортификаций в Курской области

Контроль за возведением фортификаций в курском приграничье осуществлял первый экс-замгубернатора Алексей Дедов и экс-замгубернатора Роман Денисов. Об этом сообщил бывший замдиректора фонда капитального строительства Максим Савосин, передает РИА Новости.

Выступившему по делу о хищении на стройке опорных пунктов Савосину задали вопрос, кто из руководства Курской области курировал возведение фортификационных сооружений в приграничье.

«Дедов, да, Дедов... И министерство строительства Курской области, например, Денисов», — ответил он.

Кроме того, по словам Савосина, возведение фортификаций контролировало управление капстроительства.

26 декабря Ленинский районный суд Курска приговорил бывшего депутата облдумы Максима Васильева к пяти годам и шести месяцам колонии общего режима. Он был признан виновным в хищении средств, выделенных на строительство фортификаций.

1 ноября в Курской области суд вынес приговор возводившему фортификации в приграничье директору стройфирмы Виталию Синьговскому. Ему дали четыре года колонии за присвоение денег, он также должен будет возместить более 150 млн рублей. Губернатор Курской области Александр Хинштейн после приговора заявил, что «первый пошел», а «остальных не заставят ждать».

Ранее суд вынес приговор по делу о хищении более 500 млн рублей при выполнении оборонзаказа.