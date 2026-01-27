Размер шрифта
Общество

В Госдуме допустили блокировку ряда статей «Википедии»

Депутат Свинцов: «Википедия» может подвергнуться частичной блокировке
«Википедия» в ближайшие год-два может подвергнуться частичной блокировке в России из-за искажения в статьях фактов. Об этом сообщил ТАСС зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

По мнению парламентария, по мере роста популярности российских платформ встанет вопрос о верификации ресурсов, которые умышленно искажают исторические факты и некорректны по отношению к тому или иному государству.

Он отметил, что в стране сложилось отношение к «Википедии» как к второсортному источнику информации.

«Поэтому я думаю, что в ближайшие год-два на уровне правительства РФ такое решение может быть принято, и сервис «Википедия» может подвергнуться определенным ограничениям с точки зрения доступа к той или иной информации», — уточнил Свинцов.

Депутат сказал, что речь может идти о блокировке ряда страниц, относящихся к истории России. По словам парламентария, определенные меры с точки зрения Роскомнадзора, с точки зрения сохранения исторической справедливости будут правильным решением.

Накануне сообщалось, что крупную PR-компанию Portland Communications уличили в редактировании «Википедии» по заказам клиентов. Речь идет об организации скрытого редактирования статей с целью улучшения имиджа заказчика.

Как утверждается, правки вносились через сеть сторонних редакторов и носили характер так называемого черного редактирования, запрещенного правилами онлайн-энциклопедии.

Ранее основатель «Википедии» ушел с интервью спустя 48 секунд из-за «глупого» вопроса.
 
