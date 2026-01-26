В Казани выбрали «Мисс Татарстан»

В Казани прошел конкурс «Мисс Татарстан — 2026». В финал прошли 30 девушек.

Тематика конкурса в этом году – Восток. По словам организаторов, это направление выбрали потому, что оно культурно и исторически близко республике.

Участницы продемонстрировали навыки дефиле, а также свои творческие и интеллектуальные способности.

«Это полноценный мюзикл, в котором каждая часть логично вытекает из другой. В какой-то момент конкурс перестает быть конкурсом — он становится большим, глобальным шоу мирового уровня», – отметил режиссер-постановщик конкурса Артур Амиров.

По итогам конкурса, титул «Мисс Татарстан» завоевала 18-летняя Амира Шарипова из Нижнекамска, а «Мисс Казань — 2026» стала 20-летняя Евгения Петрова.