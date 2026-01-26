«Ракеты не попали в цель». Почему армия Венесуэлы не помешала США захватить Мадуро?

Армия США в ходе операции по захвату Николаса Мадуро смогла нарушить системы связи военнослужащих Венесуэлы, фактически парализовав их работу, ведь солдаты не смогли получить приказы от командования. Кроме того, военные республики минимум два раза выстрелили в американские вертолеты из «Игл», но промахнулись, поскольку не умели пользоваться этим оружием.

Военнослужащие Венесуэлы во время операции армии США по похищению президента Николаса Мадуро не смогли сбить американские вертолеты из переносных ракетных комплексов «Игла-С». Об этом посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров рассказал в эфире телеканала «Россия-24».

«Выстрелы из «Игл» были. Мне сказали, что было как минимум два выстрела, и обе «Иглы» не попали в цель»,

— заявил дипломат.

Он объяснил произошедшее тем, что венесуэльские военные, которым было поручено охранять воздушное пространство, просто не умели пользоваться имеющимся у них оружием .

Также по словам Мелика-Багдасарова, большинство военнослужащих Венесуэлы не открывали огонь, поскольку из-за полного сбоя систем связи не получили соответствующий приказ от командования. Как сообщили ему офицеры этой страны, американцы заглушили радары, а также нарушили каналы передачи информации.

«Из-за этого подразделения на местах не могли получить команды от руководства и остались без координации в критический момент», — добавил посол.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил газете New York Post (NYP), что армия США в ходе операции применила секретное оружие, которое он назвал «Дезориентатор». По его словам, это позволило помешать венесуэльским военным использовать стоящие у них на вооружении «российские и китайские ракеты», несмотря на полную готовность к отражению атак.

Издание опубликовало показания охранника Мадуро. Военный утверждает, что неизвестное американское оружие издало мощную звуковую волну, от которой венесуэльские солдаты упали не землю и не могли пошевелиться. У некоторых из них изо рта и носа пошла кровь.

Политика Венесуэлы после похищения президента

Хотя формально Венесуэла сохранила независимость от США, на деле же Вашингтон вмешивается в политику Каракаса, заявила исполняющая обязанности президента республики Делси Родригес.

«Хватит приказов со стороны Вашингтона венесуэльским политикам! Венесуэльская политическая сфера должна сама урегулировать разногласия и наши внутренние конфликты. Довольно иностранных сил!»

— приводит ее слова газета Ultimas Noticias.

Она считает, что Венесуэла сможет сохранить свой суверенитет, если удастся достичь «национального единства». По ее словам, Каракас не боится решать разногласия с Вашингтоном.

При этом газета The Guardian утверждает, что Родригес вела тайные переговоры с властями США и выражала готовность к сотрудничеству еще до того, как американские военные захватили Мадуро. Однако прямого участия в операции политик не принимала.

В то же время Каракас продолжает поддерживать отношения с Москвой, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы имеем целый ряд проектов, в продолжении которых мы заинтересованы, мы имеем наши инвестиции в Венесуэле. И для Венесуэлы также, судя по тому, что нам говорят из Каракаса, продолжение развития взаимовыгодных отношений с Россией является одним из приоритетных вопросов », — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что российское руководство «очень хорошо знает» Родригес.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков напомнил агентству, что Москва настаивает на освобождении Мадуро. При этом он не стал отвечать на вопрос, согласна ли Россия со словами президента Венесуэлы о том, что он считает себя военнопленным.