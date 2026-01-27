Размер шрифта
Актриса Аронова сообщила о своем самочувствии

Мария Аронова заявила, что чувствует себя хорошо
РИА Новости

Народная артистка России Мария Аронова заявила о хорошем самочувствии. Об этом сообщает РИА Новости.

«Миленькие, всё слава Богу, с божьей помощью», - ответила актриса на вопрос агентства о своём самочувствии.

До этого директор Ароновой Наталья Дмитрюкова опровергла сообщения о болезни актрисы. Она отметила, что Аронова недавно побывала с гастролями в Екатеринбурге, Кирове, Ижевске и у актрисы «всё прекрасно».

О предполагаемом воспалении пищевода и стеатогепатите у Ароновой сообщило 26 января Telegram-канал Mash. По данным канала, 53-летняя актриса якобы обратилась к врачам с жалобами на долгие и мучительные приступы икоты. Издание утверждало, что Аронову оставили под наблюдением врачей до стабилизации ситуации, назначив строгую средиземноморскую диету и контроль липидов крови.

Ранее был назван лучший актер 2025 года по мнению россиян.
 
