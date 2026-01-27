Фильм Тимура Бекмамбетова обошел «Аватар» в прокате США

Фильм «Милосердие» режиссера Тимура Бекмамбетова обошел в американском прокате «Аватар: Пламя и пепел» Джеймса Кэмерона в минувшие выходные. Об этом сообщает издание Variety.

Уточняется, что картина собрала $11,2 млн в свой североамериканский премьерный уикенд.

Издание называет эту сумму впечатляющей, учитывая обрушившийся на большую часть США масштабный зимний шторм.

«В 37 штатах, от Техаса до Мэна, были объявлены предупреждения о низких температурах, сильном ветре и метелях, что привело к закрытию многих кинотеатров по всей стране», — говорится в материале.

Третья часть «Аватара» собрала только $7 млн за выходные.

До этого стало известно, что фильм «Простоквашино» Сарика Андреасяна обошел экранизацию «Мастера и Маргариты» Михаила Локшина по общим сборам в российском прокате.

На утро 25 января общие сборы «Простоквашино» составили 2 337 961 737 рублей. Картина Локшина в 2024 году собрала 2 330 796 150 рублей, став первым фильмом в категории «18+», который преодолел отметку в два миллиарда.

Ранее российские картины собрали рекордную кассу в новогодние праздники.