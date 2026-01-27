Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Культура

Фильм Тимура Бекмамбетова обошел «Аватар» в прокате США

Variety: фильм Бекмамбетова «Милосердие» обошел «Аватар 3» в прокате США
Владимир Астапкович/РИА Новости

Фильм «Милосердие» режиссера Тимура Бекмамбетова обошел в американском прокате «Аватар: Пламя и пепел» Джеймса Кэмерона в минувшие выходные. Об этом сообщает издание Variety.

Уточняется, что картина собрала $11,2 млн в свой североамериканский премьерный уикенд.

Издание называет эту сумму впечатляющей, учитывая обрушившийся на большую часть США масштабный зимний шторм.

«В 37 штатах, от Техаса до Мэна, были объявлены предупреждения о низких температурах, сильном ветре и метелях, что привело к закрытию многих кинотеатров по всей стране», — говорится в материале.

Третья часть «Аватара» собрала только $7 млн за выходные.

До этого стало известно, что фильм «Простоквашино» Сарика Андреасяна обошел экранизацию «Мастера и Маргариты» Михаила Локшина по общим сборам в российском прокате.

На утро 25 января общие сборы «Простоквашино» составили 2 337 961 737 рублей. Картина Локшина в 2024 году собрала 2 330 796 150 рублей, став первым фильмом в категории «18+», который преодолел отметку в два миллиарда.

Ранее российские картины собрали рекордную кассу в новогодние праздники.
 
Теперь вы знаете
Неизлечимый вирус Нипах угрожает России? Что говорят специалисты
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!