«Сговор Киева и Вашингтона». Чем завершились переговоры США, Украины и России в ОАЭ

Во время трехсторонних переговорах в Абу-Даби, 23 января 2025 года

По итогам трехсторонних переговоров в ОАЭ президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что стороны обсуждали план из 20 пунктов и «проблемные вопросы», которых стало гораздо меньше. Однако позиция Киева по территориальному вопросу не изменилась, при том, что Кремль неоднократно называл основной именно эту тему. Какие выводы можно сделать после двухдневных контактов в ОАЭ и какую роль Штаты сыграли в переговорном процессе — в материале «Газеты.Ru».

Продолжение трехсторонних контактов России, Украины и Соединенных Штатов намечено на следующую неделю, но точной даты пока нет.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Комментируя итоги трехсторонних переговоров в Абу-Даби представитель Кремля также заявил, что территориальный вопрос в рамках так называемой «формулы Анкориджа» имеет принципиальное значение для России.

«Ни для кого не секрет, это наша последовательная позиция, позиция нашего президента, что территориальный вопрос, который является частью «формулы Анкориджа», он, конечно, имеет для российской стороны принципиальное значение», — сказал Песков на брифинге с журналистами.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе переговоров стороны обсуждали план окончания конфликта из 20 пунктов и «проблемные вопросы». Он отметил, что проблемных вопросов было очень много, но после консультаций их стало меньше.

«Была трехсторонняя встреча впервые за долгое время, она была не только среди дипломатов, но и среди военных. Обсуждается 20-пунктный план и проблемные вопросы, их много», — сказал глава республики.

При этом Зеленский дал понять, что позиция Украины по территориальному вопросу не изменилась. Киев ждет готовности партнеров для согласования места и времени подписания документа о гарантиях безопасности для Украины от США.

Издание Politico со ссылкой на американские официальные лица сообщило, что значительная часть переговоров была посвящена экономическим вопросам и контролю над Запорожской атомной электростанцией.

«Обе стороны начинают представлять, что они могут получить от мира. Например, у Киева есть возможность реализовать план по восстановлению экономики совместно с США, а у России будут возможности заключать деловые сделки с Соединенными Штатами», — пишет Politico.

Итоги: плохие и хорошие

По окончании двухдневных переговоров спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что прошедшие в Абу-Даби встречи были конструктивными. Он также подтвердил, что обсуждения продолжатся на следующей неделе.

«Переговоры прошли очень конструктивно, и были разработаны планы продолжить их на следующей неделе в Абу-Даби», — написал Уиткофф в соцсети X.

В Кремле призвали не говорить об отдельных положениях переговорного процесса по Украине и не ожидать от первых контактов высокой результативности.

«Было бы ошибочно рассчитывать на какую-то такую высокую результативность первых контактов. Это очень сложная субстанция, сложные вопросы на повестке дня. Но сам факт, что в конструктивном ключе эти контакты начались, это можно оценивать положительно», — заявил Дмитрий Песков.

В Госдуме отметили, что переговоры в Абу-Даби показали, что ни одна из сторон мирного процесса не намерена срывать продолжающийся диалог по урегулированию украинского конфликта.

«По итогам переговоров в ОАЭ нет никаких «сливов» в СМИ тех или иных мирных проектов или планов. Это говорит о том, что стороны понимают степень своей ответственности, не спешат организовывать утечки, а значит, нацелены на данном этапе не на срыв диалога, а на его продолжение. Насколько искренне при этом этот диалог будет вестись — вопрос второй, но, если мы оцениваем ситуацию на сегодняшний момент, никто из переговорщиков на срыв диалога не настроен», — пояснил «Газете.Ru» первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

По его словам, говорить о конкретных итогах трехсторонней встречи в Абу-Даби рано, поскольку переговоры проходили в закрытом формате.

«Это было изначальное решение переговорщиков и сторон. Никаких итоговых пресс-конференций не было, что тоже вполне логично. Контакты происходят на рабочем уровне. Объявлять о результатах переговорщики должны не общественности, а тем должностным лицам, которые уполномочили такие переговоры вести», — подытожил Новиков.

Некоторые эксперты считают, что информации о содержании переговоров нет, потому что стороны не смогли выработать никаких конкретных решений.

«В Абу-Даби прошли рабочие, технические консультации, в которых, как верно подметил Стивен Уиткофф, действительно был конструктив, но ничего прорывного. Судя по всему, прорабатывались вопросы, которые будут актуальны после достижения политического соглашения, которого как раз пока и нет, потому что нет согласия Украины по ключевому вопросу — выводу ВСУ с ряда территорий», — уточнила заместитель директора Центра политической информации, политолог Анастасия Гафарова.

По ее мнению, главное достижение этого раунда переговоров в том, что российско-украинские контакты в разных форматах становятся привычными.

«Рутинизация контактов важна, как минимум, для украинской общественности, которой несколько лет говорили, что диалог с Россией невозможен. Весьма позитивным можно считать и то, что консультации в Абу-Даби были абсолютно закрытыми. Это было давним требованием российской стороны», — заключила Гафарова.

С другой стороны, трехсторонние переговоры могут быть попыткой затянуть переговорный процесс со стороны не только Украины, но и Соединенных Штатов. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился политолог, американист Рафаэль Ордуханян.

«Я не исключаю, что между американской и украинской стороной существует определенный сговор для затягивания переговорного процесса. Вашингтон мог пойти на это под давлением глобалистов, то есть финансового олигархата Европы и США. Скорее всего сделка была следующая: глобалисты снижают свою активность внутри США, а Штаты в свою очередь отвлекают Россию, втягивая в бесконечный переговорный процесс», — сказал политолог.

Участие США

Издание Politico сообщило, что одним из главных камней преткновения в переговорах стали западные гарантии безопасности для Украины в любом послевоенном сценарии и участие Европы в переговорном процессе.

«Европейские страны продолжают настаивать на размещении небольшого контингента войск на Украине для наблюдения за прекращением огня. В свою очередь, Вашингтон дал понять, что не будет размещать войска, но может оказать спутниковую и разведывательную поддержку», — говорится в материале Politico.

Американский чиновник, общавшийся с Politico на условиях анонимности, отметил, что США в ходе переговоров хотят создать «основу для большего доверия между Европой и Россией».

Очевидно, что участие Соединенных Штатов в трехсторонних консультациях изменило правила игры, Вашингтон таким образом косвенно признал факт прямого вовлечения в конфликт, отметила политолог Анастасия Гафарова.

«Американская сторона, и прежде всего сам Трамп, долго рассчитывали, что главная задача — это посадить Украину и Россию за стол переговоров и там дальше они обо всем договорятся. Это отчасти была попытка выставить США непричастными к конфликту, но вышло с точностью наоборот», — сказала политолог в беседе с «Газетой.Ru».

На переговорах в Абу-Даби американцы выступили необходимым для сближения позиций России и Украины медиатором, добавил ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин.

«Ранее Киев под давлением европейских союзников в принципе отказывался от возможности проведения подобных трехсторонних переговоров с участием России. Однако Штаты организовали встречу и это уже большая победа и большой прорыв. Кроме того, встреча прошла на удобной для России территории, в ОАЭ, так что это тоже определенная победа», — отметил политолог.

Ясно, что переговорный процесс перешел «на новый уровень», считает Блохин. Он отметил, что участие американской стороны делает невозможным искажение договоренностей со стороны европейцев.

«Многое будет зависеть от того, продолжатся ли переговоры в трехстороннем формате в дальнейшем, и от того, будет ли готов Киев отказаться от своей прежней позиции. Пока что, мне кажется, что Россия и Вашингтон сделали все от них зависящее для успешного течения переговорного процесса», — заключил Блохин.