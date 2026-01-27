Размер шрифта
Киевляне рассказали о холоде в квартирах из-за длительных отключений теплоснабжения

В Киеве из-за блэкаута температура в квартирах не поднимается выше +13°C
Valentyn Ogirenko/Reuters

Из-за длительных аварийных отключений электричества и теплоснабжения температура в киевских квартирах не превышает +13°C. Об этом очевидцы рассказали ТАСС.

По их словам, сейчас в Киеве свет отключают на 10-12 часов. Горячая вода отсутствует, холодной воды тоже часто не бывает. Ситуацию усугубляют аварии в системе теплоснабжения. Коммунальные службы из-за нехватки ресурсов не могут справиться с ними по многу часов. В частности, коммунальщики не имеют достаточного количества автотранспорта для оперативного выезда на места аварий.

Киевляне подчеркнули, что последние дни морозы в столице усиливаются, поэтому им приходится постоянно находиться в квартирах в теплой одежде.

26 января сообщалось, что в микрорайоне Троещина в Киеве на фоне энергетического кризиса были организованы два палаточных городка. В них установлено по шесть палаток с электрогенераторами, в каждой из которых могут согреться, подзарядить технику и отдохнуть до 40 человек одновременно.

21 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что около 4000 домов в Киеве находятся без тепла, почти 60% города — без электричества.

Ранее украинский энергетический эксперт сообщил, что из Киева выехали 600 тысяч человек.
 
